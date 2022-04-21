Нидерланды. Новость

Легендарний голкіпер розповів про майбутній вихід голландського фахівця з Аякса.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед, а нині генеральний директор Аякса Едвін ван дер Сар, прокоментував раніше оголошене призначення Еріка тен Хага на посаду головного тренера "червоних дияволів".

"Чотири з половиною роки — це добрий термін, але ми б хотіли, щоб Ерік залишався в Аяксі довше. Він збирається зробити крок до одного з найбільших клубів світу, який грає у чудовому чемпіонаті.

Ми дуже вдячні Еріку за те, чого він досягнув з Аяксом, але ми ще не закінчили. Наприкінці сезону я більш докладно оцінюватиму його догляд.

Поки що важливими є останні матчі сезону, в яких ми всі хочемо привезти додому чемпіонський титул", — наводить слова ван дер Сара прес-служба Аякса.

В даний час Аякс лідирує у чемпіонаті Нідерландів після 29 турів, випереджаючи ПСВ на чотири очки.