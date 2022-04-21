Англия

Серед трьох футболістів — найкращий бомбардир клубу.

Відразу троє футболістів Норвіча — Теему Пуккі, Тодд Кантуелл і Метью Денніс — поставили свої підписи під новими контрактами з клубом. Про це повідомляє прес-служба "канарків".

Зазначається, що клуб активував опції продовження договорів із трьома вищезазначеними гравцями.

Цього сезону Пуккі провів 35 поєдинків, у яких забив 10 голів і віддав 4 асисти. Загалом він відіграв за англійців 161 матч, у яких він забив 77 голів.

Кантуелл зараз виступає в оренді в Борнмуті, де провів 11 зустрічей. Борнмут має право викупу футболіста наприкінці поточного сезону.

Денніс, у свою чергу, виступає за клуб Національної ліги Саутенд. На його рахунку 28 матчів та вісім забитих м'ячів.

Після 32 турів Норвіч набрав 21 очко і посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ. До рятівного 17 місця – вісім балів. При цьому на 17-му рядку йде Евертон, за який виступає українець Віталій Міколенко.