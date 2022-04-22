Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У перенесеному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі здобув важливу для себе перемогу над Саутгемптоном, що додало більше інтриги у боротьбі за виживання поточного сезону.

Незважаючи на недавню відставку Шона Дайча з посади головного тренера "бордових", Бернлі несподівано виявився сильнішим за "святих" завдяки двом м'ячам у виконанні Робертса і Коллінза.

Огляд матчу:

Бернлі — Саутгемптон 2:0

Голи: Робертс, 12, Коллінз, 44

Бернлі: Поуп — Робертс, Коллінз, Тарковські, Тейлор — Макніл (Лоутон 87), Браунхілл, Корк, Корне (Леннон 66) — Родрігес, Вегорст (Видра 78)

Саутгемптон: Форстер — Валері, Беднарек, Ліанко — Ромеу — Перро (Лівраменто 83), Армстронг (Адамс 66), Ворд-Проуз, Вокер-Пітерс — Броя, Елюнуссі (Редмонд 66)

Попередження: Корк, Тарковські — Беднарек, Перро