Англия

Керманич прокоментував поточний стан справ у клубі.

Манчестер Юнайтед у рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги зіграє надважливу зустріч проти лондонського Арсеналу на полі суперників.

Арсенал — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Головний тренер "Червоних дияволів" Ральф Рангнік прокоментував поточні кондиції власної команди напередодні матчу на Емірейтс.

"Вам навіть не потрібні окуляри для того, щоб побачити проблемні місця в Манчестер Юнайтед. Зараз ідеться лише про те, як ми маємо їх вирішувати.

Недостатньо буде лише зробити якісь дрібні виправлення — це буде лише косметичний ремонт. Якщо б ми з вами були медиками, то могли б сказати, що потрібна операція на відкритому серці.

Якщо вона відбудеться, а всі розуміють про її необхідність, якщо люди забажають працювати разом, то це матиме сенс. На мою думку, на це не знадобиться два чи три роки, як багато хто говорить. Протягом року все це можна змінити.

Напевно, нам потрібен сильне керівництво. Ситуація така, що її не зможе змінити лише одна люди в ролі менеджера. Із усією повагою до Юргена Клоппа та Пепа Гвардіоли, я впевнений, що вони не все зробили самі в Ліверпулі та Манчестер Сіті.

Були також й інші люди, які були задіяні в роботі в цих двох клубах, люди на певних посадах, незалежно від того, якими саме вони були, щоб побудувати те, що ми хочемо побудувати тут. У всіх сферах ви повинні мати визначних людей, і вони повинні працювати разом дуже тісно, ​​надійно.

Я все ще бачу, куди ми могли б розвиватися. У нас ідеальні умови для тренувань, чудовий стадіон, величезна підтримка вболівальників, мабуть, найкраще, що я коли-небудь відчував, окрім Шальке. Звичайно, я хотів би бути частиною цього процесу", — заявив німецький фахівець.

Матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться 23 квітня, о 14:30 за київським часом.