Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.

У 34-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал зіграє проти Манчестер Юнайтед.

Мікель Артета, після перемоги над Челсі (4:2), розмістив у стартовому складі Суареша на правому фланзі захисту, тоді як до центру оборони відправився Вайт.

Ральф Рангнік, на тлі розгрому від Ліверпуля (0:4), вирішив використати з перших хвилин Алекса Теллеса на лівому фланзі захисту, до центру оборони повернувся Варан, а Мактоміней доповнить Матіча в опорній зоні. Санчо зіграє в трійці атакувальних півзахисників, а Роналду очолить атаку.

Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Вайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака, Едегор, Сміт-Роу — Нкетіа.

Запасні: Лено, Голдінг, Томіясу, Суонсон, Локонга, Азііз, Ляказетт, Пепе, Мартінеллі.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Ліндельоф, Варан, Теллес — Мактоміней, Матіч — Еланга, Фернандеш, Санчо — Роналду.

Запасні: Гендерсон, Баї, Джонс, Магуайр, Ван-Бісака, Мата, Лінгард, Гарначо, Рашфорд.



Гра Арсенал — Манчестер Юнайтед почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.