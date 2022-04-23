Для українця це буде десятий поєдинок в АПЛ цього сезону.
Олександр Зінченко, Getty Images
23 апреля 2022, 16:15
Сьогодні, 23 квітня, відбудеться поєдинок 34 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті на своєму полі прийме Вотфорд.
Тренерський штаб "міщан" на чолі з Хосепом Гвардіолою вирішив довірити місце у стартовому складі українському захиснику Олександру Зінченку.
Для українського універсала цей поєдинок буде десятим в АПЛ цього сезону. Загалом він провів 20 матчів, у яких відзначився двома асистами.
Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Вотфорд розпочнеться о 17:00 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.