Англия

Для українця це буде десятий поєдинок в АПЛ цього сезону.

Сьогодні, 23 квітня, відбудеться поєдинок 34 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті на своєму полі прийме Вотфорд.

Тренерський штаб "міщан" на чолі з Хосепом Гвардіолою вирішив довірити місце у стартовому складі українському захиснику Олександру Зінченку.

Для українського універсала цей поєдинок буде десятим в АПЛ цього сезону. Загалом він провів 20 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Вотфорд розпочнеться о 17:00 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.