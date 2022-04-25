Англия

Наставник "міщан" наголосив на важливості українця для команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував виступи футболіста збірної України Олександра Зінченко.

"Бачу Зінченко на тій позиції, яку він має у півзахисті, ближче до атакуючого півзахисника. Це його позиція, безперечно. Коли ми привезли Олександра з України за 2 мільйони фунтів, він був десяткою, креативним гравцем, але ми мали певні потреби. У нас не було лівого захисника багато років. Фабіан Делф неймовірно добре адаптувався до цієї позиції, як Зінченко. Це сталося тому, що він добре освічений, він точно знає, що це означає. Він адаптувався і сказав: "Добре, що потрібно команді? Я зроблю це".

Щиро кажучи, він є надійним гравцем. Іноді грає менше або виступає не так, як завжди, тому що він людина. Ми не можемо забувати, що відбувається у його країні. Зінченко зосереджений хлопець, який справляється із тиском, інакше він не зіграв би у фіналі Ліги чемпіонів. Ми дуже на нього розраховуємо, але бувають періоди, коли інші гравці краще чи впевненіше грають у цей момент сезону, і тому він, можливо, менше грає в такий момент.

Зрештою, хто знає, хто допоможе нам, можливо, виграти АПЛ та вийти у фінал Ліги чемпіонів? Хто знає? Люди думають, що це обов'язково буде "ось цей гравець", але іноді це може бути хтось несподіваний. Ось чому всі мають бути готові, і слава належатиме їм", - наводить слова Гвардіоли прес-служба англійського клубу.

Нинішнього сезону Зінченко зіграв у 21 матчі та віддав три результативні передачі.