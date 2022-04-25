Англия

Керманич Ліверпуля висловився про бельгійського форварда, який став одним з авторів голів у ворота Евертона після виходу на заміну.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Евертоном у мерсісайдському дербі з рахунком 2:0, а автором одного з голів став Дівок Оріги, який вийшов на заміну.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився про 27-річного бельгійця, чий контракт спливає наприкінці поточного сезону.

"Орігі – легенда на полі та поза ним. Я вважаю його фантастичним футболістом. Знаю, це звучить смішно, бо я не часто ставлю його в склад. Він нападник світового класу, безумовно, наш найкращий фінішер, завжди ним був.

Коли ви бачите, як він працює на тренуваннях, а потім не ставите його в склад через якість інших гравців – справді непросто. Всі його люблять, це заслужено. Він знову зіграв дуже чітко. Неймовірно радий за нього", — цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Цього сезону Дівок Орігі провів за Ліверпуль 16 неповних матчів, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти. Раніше повідомлялося, що з великою ймовірністю бельгієць влітку перейде в Мілан на правах вільного агента.

Дивитися відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Евертон ви можете на Football.ua.