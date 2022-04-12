Италия

Бельгійський форвард підпише контракт на три роки з можливістю подовження.

Дівок Орігі узгодив трирічну угоду с Міланом — повідомив Sport Mediaset.

Нападник, якому наступного тижня виповниться 27 років, покине Ліверпуль у стасусі вільного агента 30 червня 2022 року.

Угода може бути подовжена ще на один рік за згодою сторін.

Повідомляється, що Мілан, аби досягти згоди, трішки підняв свою пропозицію у 3 мільйони євро річної зарплатні, але все ж таки не досяг 4 мільйонів, які Дівок отримує у Ліверпулі.

Орігі провів 32 матчі (3 голи) у складі національної збірної Бельгії та грав за Лілль (89 матчів в усіх турнирах, 16 голів), Ліверпуль (171, 40) та Вольфсбург (36, 70).