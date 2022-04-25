Челсі зважаючи на ймовірний відхід Антоніо Рюдігера збирається підписати нового центрального захисника.

Як повідомляє видання Sky Sport Deutschland, "пенсіонери" націлилися на представника РБ Лейпцига Йошка Гвардіола.

Зазначимо, що 20-річний хорват провів цього сезону 42 поєдинки, в яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Тухель підтвердив, що Рюдігер залишить Челсі наприкінці сезону.