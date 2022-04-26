Англия

Тренер МЮ зможе підсилити декілька позицій.

Ерік тен Хаг, який з літа 2022 року очолить Манчестер Юнайтед, вже активно шукає футболістів, які могли б підсилити команду.

У мережі активно поширюється інформація про потенціальні трансфери до МЮ хавбека Барселони Френкі де Йонга, півзахисника Лідса Калвіна Філліпса та інших.

Як стало відомо ESPN, керівництво клубу готово виділити новому тренеру 150 мільйонів євро на нові придбання.

Більш того, кошти від трансферів також підуть на посилення складу. Клуб планує продати Алекса Теллеса, Філа Джонса, Антоні Марсьяля, Аарона Ван-Бісаку та Еріка Байї.

Раніше тен Хаг заявив, що його головною умовою перед керівництвом МЮ було самостійне вирішення питання трансферів.