Англия

Тіно Лівраменто пошкодив зв'язки.

Під час матчу 34 туру АПЛ проти Брайтона правий захисник Саутгемптона Тіно Ліараменто отримав травму та не зможе більше зіграти у сезоні-2021/22 — повідомив офіційний сайт “святих”.

19-річний англієць є вихованцем Челсі, але дебютував в АПЛ тільки в цьому сезоні після переходу до Саутгемптону.

На рахунку захисника 5 матчів за молодіжну збірну Англії (0 голів) та 32 матчі в усіх турнірах за Саутгемптон (1 гол).