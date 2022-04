Жахливі злочини країни-окупанта в українському містечку Бучі під час чергового витку агресії проти нашої країни швидко опинилися на перших шпальтах світових видань.

Однак, знайшлися недалекоглядні люди серед тих, хто узагалі заперечують причетність загарбників до геноциду, або ж тих, хто намагається використати інформаційний огляд злочинів на свою користь.

До другої категорії несподівано вирішив себе записати відомий у минулому гравець Саутгемптона та збірної Англії Метью Ле Тісьє, який опублікував наступний допис на своїй сторінці в одній з соціальних мереж:

"ЗМІ брехали про зброю масового знищення. ЗМІ брехали про COVID. ЗМІ брехали про ноутбук Хантера Байдена. Але ж про Бучу точно кажуть правду!".

Згодом, це повідомлення було видалено, а замість нього з’явилися спроби знайти виправдання:

"Видалив попередній твіт, оскільки люди, як зазвичай, упускали суть. Вона полягала у маніпуляціях із боку ЗМІ, і ви це знали".

Проте, було вже надто запізно. У наступному дописі Ле Тісьє повідомив про те, що йде з посади посла "святих":

"Мої погляди є моїми і завжди були, і важливо зробити цей крок сьогодні, щоб уникнути плутанини.

Це не впливає на мої стосунки та любов до свого клубу, і я назавжди залишуся вболівальником і прихильником усього , що пов’язано зі "святими"", — заявив екс-футболіст.

To all the fans of sfc. I have decided to step aside from my role as an ambassador of SFC. My views are my own and always have been, and it’s important to take this step today to avoid any confusion. This does not affect my relationship with and love for