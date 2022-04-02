ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер збірної Англії — про результати жеребкування.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував результати жеребкування чемпіонату світу-2022.

"США та Іран – це команди, з якими ми давно не грали, а третя – невідома, але можливе британське дербі. Нам потрібно вийти з групи. Перша мета — вийти з групи, а потім ми будемо покращувати результат.

У цій ситуації всі наші думки з народом України, тому коли ці ігри(стикові поєдинки), насправді не має значення.

Коли ви сієтесь з першого кошика, ви отримаєте перевагу, бо не граєте з найсильнішими. Більшість із перших сіяних мають бути задоволені групою, яку вони отримають. У другому кошику є команди з високим рейтингом. Сполучені Штати – цікавий суперник. У них є дуже хороші гравці, і ми знаємо, на що вони можуть бути здатні", - наводить слова Гарета Саутгейта ВВС.

Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.