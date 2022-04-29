Англия

Наставник Тоттенгему прокоментував чутки стосовно свого майбутнього.

Головний тренер Тоттенгему Антоніо Конте висловився щодо чутків, які пов'язують його майбутньє із Парі Сен-Жермен.

Фахівець заявив, що більшість інформації стосовно нього не відповідає дійсності.

"Не люблю, коли люди створюють фейки заради того, щоб їх створити. Це створює проблеми. Не треба проявляти неповагу, досить.

Я радий, що мою роботу цінять, але це вже занадто", — цітує Конте Фабріціо Романо.

Раніше стало відомо, чи буде спеціаліст тренувати ПСЖ.