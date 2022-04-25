Англия

Італійський тренер продовжить працювати у Тоттенхемі.

Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте не контактував із Парі Сен-Жерменом, повідомляє авторитетне видання The Telegraph.

Незважаючи на інформацію в пресі про те, що італієць повідомив керівництву про своє бажання працювати в стані парижан, джерело стверджує, що Конте повністю зосереджений на Тоттенхемі.

Зазначимо, що Парі Сен-Жермен минулими вихідними зіграв унічию з Лансом і оформив чемпіонський титул.

Нагадаємо, що влітку керівництво ПСЖ може звільнити головного тренер Мауріціо Почеттіно через невдачі у Лізі чемпіонів.