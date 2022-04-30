Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.

У 35-му турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль спробує зробити черговий крок до чемпіонського титулу в гостьовому протистоянні проти Ньюкаслу.

Едді Хау, на тлі перемоги над Норвічем (3:0), вирішив використати з перших хвилин Шера в центрі захисту, тоді як Альмірон відправився на правий фланг атаки.

Юрген Клопп, після перемоги в першій грі проти іспанського Вільярреалу (2:0), залучив до стартового складу Матіпа до пари Ван Дейку, праворуч від якого зіграє Джо Гомес, а над ними розташуються Мілнер та Кейта. Жота в атаці замінить Салаха.

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Бьорн, Таргетт — Гімараєш, Шелві, Віллок — Альмірон, Жоелінтон, Сен-Максімен.

Запасні: Дарлоу, Дамметт, Лассельс, Манкільо, Рітчі, Мьорфі, Лонгстафф, Вуд, Гейл.



Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер, Гендерсон, Кейта — Жота, Мане, Діас.

Запасні: Келлехер, Конате, Цимікас, Александер-Арнольд, Фабіньо, Тіаго, Джонс, Елліотт, Салах.



Гра Ньюкасл — Ліверпуль почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.