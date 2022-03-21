Уругвайський нападник може повернутися до Серії А.
Едінсон Кавані, getty images
21 марта 2022, 19:33
Інтер розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно з метою замінити Санчеса.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, італійський клуб звернув увагу на форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані.
У поточному сезоні на рахунку уругвайця 14 матчів за "червоних дияволів", в яких він відзначився двома голами та одним ассистом.
Раніше повідомлялось про зацікавленність Ботафого у послугах Кавані.