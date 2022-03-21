Италия

Уругвайський нападник може повернутися до Серії А.

Інтер розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно з метою замінити Санчеса.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, італійський клуб звернув увагу на форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані.

У поточному сезоні на рахунку уругвайця 14 матчів за "червоних дияволів", в яких він відзначився двома голами та одним ассистом.

Раніше повідомлялось про зацікавленність Ботафого у послугах Кавані.