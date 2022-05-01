Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

В рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі та збільшив свої шанси на збереження прописки у найвищому дивізіоні.

Підопічні Френка Лемпарда набрали до свого активу три очки завдяки єдиному голу Рішарлісона на 47 хвилині, а також феноменальній грі голкіпера Джоржана Пікфорда, який неодноразово рятував Евертон у, здавалося б, безнадійних ситуаціях.

Огляд матчу:

Евертон — Челсі 1:0

Гол: Рішарлісон, 47

Евертон: Пікфорд – Коулман, Міна, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Делф (Аллан, 71), Івобі – Гордон, Рішарлісон (Рондон, 80), Грей (Аллі, 90+3)

Челсі: Менді – Аспілікуета (Пулішич, 68), Сілва, Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо (Ковачич, 45), Лофтус-Чік, Алонсо – Маунт – Хаверц, Вернер (Зієш, 68)

Попередження: Коулман, Делф – Рюдігер, Маунт, Аспілікуета, Алонсо, Хаверц