До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Рішарлісон, Getty Images
01 мая 2022, 18:50
В рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі та збільшив свої шанси на збереження прописки у найвищому дивізіоні.
Підопічні Френка Лемпарда набрали до свого активу три очки завдяки єдиному голу Рішарлісона на 47 хвилині, а також феноменальній грі голкіпера Джоржана Пікфорда, який неодноразово рятував Евертон у, здавалося б, безнадійних ситуаціях.
Огляд матчу:
Евертон — Челсі 1:0
Гол: Рішарлісон, 47
Евертон: Пікфорд – Коулман, Міна, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Делф (Аллан, 71), Івобі – Гордон, Рішарлісон (Рондон, 80), Грей (Аллі, 90+3)
Челсі: Менді – Аспілікуета (Пулішич, 68), Сілва, Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо (Ковачич, 45), Лофтус-Чік, Алонсо – Маунт – Хаверц, Вернер (Зієш, 68)
Попередження: Коулман, Делф – Рюдігер, Маунт, Аспілікуета, Алонсо, Хаверц