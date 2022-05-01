До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Гравці Арсеналу, Getty Images
01 мая 2022, 21:54
У центральному поєдинку 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал здобув виїзну перемогу над Вест Гемом у лондонському дербі та як мінімум гарантував собі участь в Лізі Європи наступного сезону.
Цікаво, що три очки в актив підопічних Мікеля Артети принесли два центральні захисники: Роб Голдінг, який заміняв травмованого Бена Вайта та відкрив рахунок, а також Габріель Магальяйнс, який став автором переможного гола.
За Вест Гем єдиним забитим м'ячем відзначився Джаррод Боуен, але підсумковий результат цей гол не вплинув.
Огляд матчу:
Вест Гем — Арсенал 1:2
Голи: Боуен, 45 — Голдінг, 39, Габріель, 55
Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Цоуфал, Зума, Крессвелл — Райс, Нобл (Соучек, 78) — Боуен, Лансіні, Форнальс — Бенрахма (Ярмоленко, 81).
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Седрік, 78), Голдінг, Габріель, Тавареш — Едегор (Локонга, 90+2), Ельнені, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.
Попередження: Боуен, Крессвелл — Сака, Нкетіа.