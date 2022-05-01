Англия

Наставник Евертону висловився після перемоги над "синіми".

У рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон, який несподівано для багатьох веде боротьбу за виживання, приймав на своєму полі лондонський Челсі.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард прокоментував цю перемогу.

"Я з повагою відношусь до Челсі, але ви повинні мене зрозуміти. Нам ця перемога була важніша, ніж вам. Дійсно, це дуже важливі очки для Евертону", — розповів фахівець.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Евертон — Челсі ви можете на Football.ua.