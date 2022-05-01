Англия

Наставник Челсі висловився щодо поразки в матчі із Евертоном.

В рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув сенсаційну перемогу над Челсі та збільшив свої шанси на збереження прописки у найвищому дивізіоні (1:0).

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився щодо цієї поразки.

"Мене розчаровує рівень тих помилок, що ми припустились. Челсі недобрав чотирьох очок в останнії трьох матчах.

Все ускладнив гол, який ми пропустили на першій хвилині другого тайму. Він був зовсім невиправданий. Якщо так піде далі, то ми втратимо місце у трійці", — вважає фахівець.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Евертон — Челсі ви можете на Football.ua