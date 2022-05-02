Англия

Сторони практично узгодили всі умови переходу в літнє трансферне вікно.

У літнє трансферне вікно ключовий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд з великою ймовірністю вирушить за новим викликом у своїй кар'єрі, а головним фаворитом у боротьбі за підписання забивного норвежця є Манчестер Сіті.

Авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо підтвердив, що переїзд Голанда на Етіхад Стедіум у найближче міжсезоння практично неминучий, оскільки сторонам залишилося узгодити останні деталі майбутньої угоди.

При цьому італійський інсайдер висловив великі сумніви щодо того, що Габріель Жезус залишить Манчестер Сіті навіть у разі трансферу Голанда.

У бразильському форварді зацікавлений лондонський Арсенал, але Гвардіола не горить бажанням відпускати гравця, тоді як Сіті не відчуває нестачу фінансів, щоб запросто розлучатися зі своїми футболістами.

Можливий трансфер Жезуса залежатиме від того, чи захоче він боротися з Голандом за місце у стартовому складі і чи буде готовий до ймовірної нестачі ігрової практики через прихід зіркового конкурента за позицією.

Цікаво також те, що, за словами Ді Марціо, головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола навряд чи одразу надасть Голанду роль "недоторканого" гравця і спиратиметься лише на здорову конкуренцію.