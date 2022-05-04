Англия

Футболісти ризикують більше не зігратив цьому розіграші АПЛ.

Захисник команди Ральфа Рангніка Люк Шоу, хавбеки Поль Погба та Джейдон Санчо можуть не зіграти більше за свой клуб цього сезону.

Виконавці не встигають відновитись після травм, а Санчо вилікуватись від тонзиліту, повідомляє прес-служба "червоних дияволів".

Відзначимо, що для Поля Погба матч із Ліверпулем, ймовірно, був останнім у футболці МЮ.

Француз не бажає підписувати новий контракт з манкуніанцями, а зацікавленість в Погба вже проявив Реал.