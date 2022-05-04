Захисник команди Ральфа Рангніка Люк Шоу, хавбеки Поль Погба та Джейдон Санчо можуть не зіграти більше за свой клуб цього сезону.

Виконавці не встигають відновитись після травм, а Санчо вилікуватись від тонзиліту, повідомляє прес-служба "червоних дияволів".

Відзначимо, що для Поля Погба матч із Ліверпулем, ймовірно, був останнім у футболці МЮ.

Француз не бажає підписувати новий контракт з манкуніанцями, а зацікавленість в Погба вже проявив Реал.