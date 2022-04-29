Испания

Француз може продовжити кар'єру в Іспанії.

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба може перейти в мадридський Реал.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, мадридський клуб готовий запропонувати Погба контракт на три роки, до літа 2025.

Контракт Погба з Манчестер Юнайтед триває до літа 2022 року. Отже Реалу він може дістатись у якості вільного агента.

Нагадаємо, що Погба наразі відновлюється від травми. Вірогідно, що поєдинок проти Ліверпуля став для нього останнім у футболці МЮ.