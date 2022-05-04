Англия

Футболіст точно змінить клуб влітку.

Півзахісник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард остаточно вирішив залишити клуб.

Футболіст не має стабільної ігрової та не хоче продовжувати контракт із рідним клубом, який розрахований до літа 2022 року, повідомляє Фабріціо Романо.

Ньюкасл був зацікавлений у придбанні Лінгарда взимку, але цей трансфер заблокував Ральф Рангнік через епідемію травм. Тим не менш, "сороки" досі зацікавлені в підписанні хавбека.

Відзначається, що сам футболіст був не проти приєднатись до Ньюкасла через брак ігрової практики ще в зимове трансферне вікно.

В поточному сезоні Лінгард зіграв у 22 матчах за МЮ, в основному виходячи на заміну, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що в послугах англійця зацікавлені два італійські клуби.