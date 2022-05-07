Англия

Керманич Тоттенгема запитує в керівництва більші фінансові можливості.

Напередодні гостьового матчу 36-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ліверпуля, головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте вчергове повернувся до обговорення нагальних проблем клубу.

Ліверпуль — Тоттенгем. Напередодні

"Конкурувати з Ліверпулем непросто. Це складний шлях, тому що зараз у лізі існує ціла прірва між найкращими командами та рештою інших. Це суттєво впливає на результати ігор.

Якщо у вас є час, пристрасть і багато грошей для інвестування, ви можете спробувати стати конкурентоспроможним і боротися з цими монстрами. Але в Англії є багато команд, які також хочуть інвестувати багато грошей і намагаються боротися за щось особливе.

Я думаю, що за ці сім місяців ми дуже добре попрацювали з клубом і мали можливість у січні підписати двох хороших гравців, які допомогли нам підвищити якість команди.

Якщо у вас на радарі є певний гравець, важливо спробувати підписати його, тому що ви знаєте, що цей гравець покращить вашу команду та якість вашої команди. Якщо ви хочете щось виграти, вам точно потрібні гравці на піку своєї форми, а не гравці середнього рівня.

Багато людей говорять про "переможний менталітет" чи "менталітет переможців", але ви отримуєте цей переможний менталітет, коли починаєте перемагати. Перемога стає для вас наркотиком, і ви хочете це повторювати знову і знову. Хочете переживати цей фантастичний момент, відсвяткувати його, відчувати в цей момент, що ти найкращий. Це важливо", — заявив італійський керманич.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Тоттенгем відбудеться 7 травня, о 21:45 за київським часом.