Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Тоттенгем.

Ліверпуль у 36-му турі англійської Прем'єр-ліги на власному полі буде приймати лондонський Тоттенгем.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над іспанським Вільярреалом (3:2), залучив до стартового складу Дордана Гендерсона в центральну лінію, тоді як Луїс Діас відправився на лівий фланг атаки.

Антоніо Конте, після перемоги над Лестером (3:1), вирішив використати на правому фланзі Деяна Кулусевські.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Фабіньо, Гендерсон, Тіаго — Салах, Мане, Діас.

Запасні: Келлехер, Гомес, Цимікас, Матіп, Мілнер, Кейта, Джонс, Жота, Орігі.



Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Хойбьєрг, Сессеньон — Кулусевські, Кейн, Сон.