Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Тоттенгем.
Луїс Діас, Getty Images
07 травня 2022, 21:02
Ліверпуль у 36-му турі англійської Прем'єр-ліги на власному полі буде приймати лондонський Тоттенгем.
Юрген Клопп, на тлі перемоги над іспанським Вільярреалом (3:2), залучив до стартового складу Дордана Гендерсона в центральну лінію, тоді як Луїс Діас відправився на лівий фланг атаки.
Антоніо Конте, після перемоги над Лестером (3:1), вирішив використати на правому фланзі Деяна Кулусевські.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Фабіньо, Гендерсон, Тіаго — Салах, Мане, Діас.
Запасні: Келлехер, Гомес, Цимікас, Матіп, Мілнер, Кейта, Джонс, Жота, Орігі.
Запасні: Голліні, Санчес, Родон, Вінкс, Вайт, Крейг, Бергвейн, Моура, Скарлетт.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Хойбьєрг, Сессеньон — Кулусевські, Кейн, Сон.
Гра Ліверпуль — Тоттенгем почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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