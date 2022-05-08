Англия

Керманич Манчестер Сіті розказав про відносини з керівниками клубу.

Манчестер Сіті в рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі буде намагатися скористатися похибкою Ліверпуля, але для цього має обіграти Ньюкасл.

Манчестер Сіті — Ньюкасл. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні прийдешньої гри та на тлі вильоту з півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА розповів про власні взаємини з керівництвом клубу.

"Чому я весь час захищаю клуб і його керманичів? Тому, що я працюю з ними. Коли їх у чомусь звинувачують, я їх запитую: «Розкажіть мені про це детальніше». Керівники щось пояснюють, а я їм вірю.

Одного разу я їм сказав: «Якщо ви мені збрехаєте, наступного дня мене тут не буде. Я піду і більше не буду вашим другом".

Я вірю в них, тому що робив це на 100% із першого дня мого перебування тут. Саме через це я й захищаю клуб. Коли ви в щось вкладаєте як спонсор, це ваше право. Інші клуби находять гроші в США, але чомусь ці гроші вважаються "правильними", навіть якщо їхня кількість вища, аніж у нас. Ми повинні з цим боротися.

Така ситуація мала місце в 2012 чи 2013 році, коли я ще був у Барселоні. Мені подобається представляти клуб, який робить все правильно і добре. Мова не йде про перемогу в Лізі чемпіонів чи Прем’єр-лізі, ми хочемо досягнути кращого для наших фанатів.

Прем’єр-ліга — це щоденна робота. Це як батько і мати, які прокидаються щоранку, щоб піти на роботу, принести їжу додому, день за днем. Така вона, ця Прем’єр-ліга.

І мені це дуже подобається, особливо тому, що ми боремося проти надзвичайної команди протягом останніх трьох-чотирьох років, і я відчуваю, що ми підштовхуємо їх, а вони — підштовхують нас", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Ньюкасл відбудеться 8 травня, о 18:30 за київським часом.