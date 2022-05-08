Англия

Форвард Тоттенгема розповів про враження від нічиєї проти Ліверпуля.

Лондонський Тоттенгем у рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги зумів загальмувати Ліверпуль, який перебуває в стані заочної боротьби за чемпіонський титул проти Манчестер Сіті (1:1).

Ліверпуль — Тоттенгем 1:1 Відео голів та огляд матчу

Нападник "шпор" Сон Хин Мін, на рахунку якого єдиний м’яч команди в цій грі, після закінчення матчу поділився власними враженнями від виступу команди.

"Це була велична гра на Енфілді. Дуже важка, проте ми зрештою здобули важливе очко. Однак, маємо певні розчарування щодо останньої втраченої можливості. Не дивлячись на це, я все водно вважаю виступ команди дуже вдалим.

Ліверпуль — одна з найкращих команд у світі в наші часи, тому певна річ, що інколи проти неї доводиться щільно захищатися. Нам це вдавалося робити сьогодні, бо це був наш початковий план на гру. Ми почували себе комфортно, коли суперники володіли м’ячем, проте нам потрібно ще трохи попрацювати над довгими передачами.

Щодо мого голу, то ми під час тренувань багато працюємо над схожими ситуаціями, тому гравці знають, де саме мають перебувати, куди віддавати передачі та куди потім бігти. Відмінний гол, яких нам потрібно забивати значно більше.

Я відчуваю велику втому після цієї гри. На мою думку, це — одна з найбільш важких ігор, у яких мені доводилося брати участь. Енфілд завжди був важким стадіоном, проте ми зуміли витримати його тиск завдяки важкій праці.

Я хочу грати в Лізі чемпіонів наступного сезону, команда хоче там грати — це зрозумілі для всіх речі.

На нас очікує не менш важлива гра вже кілька днів. Ми гратимемо вдома, тому маємо сумлінно та ретельно підготуватися. Віддамося грі на повну, а там побачимо, що з того вийде", — заявив корейський виконавець.

У наступному турі Тоттенгем гратиме домашнє дербі Північного Лондону проти Арсеналу.