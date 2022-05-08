Англия

Португальский наставник висловився щодо одного з етапів своєї кар'єри.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо розповів про свій період роботи в Манчестер Юнайтед.

Фахівець вважає, що він зміг досягти успіху в стані "червоних дияволів".

"Якщо я вам скажу, що одна з найкращіх моїх робіт — друге місце із Манчестер Юнайтед, то ви назвете мене божевільним. Завжди так буду казати, адже лише я знаю, то було в клубі в той час.

Ви не можете знати те, що було за кулісами, а я знаю. Це дійсно був успіх", — розповів Моуріньо для Sportbild.

Відзначимо, що за період роботи в МЮ португалець виграв з клубом Кубок Ліги, Лігу Європи та Суперкубок Англії.

Раніше фахівець прокоментував вихід Роми до фіналу Ліги конференцій.