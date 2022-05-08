Португальский наставник висловився щодо одного з етапів своєї кар'єри.
ЖОЗЕ МОУРІНЬО, GETTY IMAGES
08 травня 2022, 14:05
Головний тренер Роми Жозе Моуріньо розповів про свій період роботи в Манчестер Юнайтед.
Фахівець вважає, що він зміг досягти успіху в стані "червоних дияволів".
"Якщо я вам скажу, що одна з найкращіх моїх робіт — друге місце із Манчестер Юнайтед, то ви назвете мене божевільним. Завжди так буду казати, адже лише я знаю, то було в клубі в той час.
Ви не можете знати те, що було за кулісами, а я знаю. Це дійсно був успіх", — розповів Моуріньо для Sportbild.
Відзначимо, що за період роботи в МЮ португалець виграв з клубом Кубок Ліги, Лігу Європи та Суперкубок Англії.
Раніше фахівець прокоментував вихід Роми до фіналу Ліги конференцій.