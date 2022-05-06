Лига конференций

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри із Лестером.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо прокоментував перемогу своєї команди над Лестером (1:0) у півфінальному матчі Ліги конференцій.

""Я дуже втомився і хочу додому! Це перемога сім'ї. Не просто тієї команди, що була на полі, на лаві запасних, а також на стадіоні. Це наше найбільше досягнення, це почуття сім'ї, яке ми створили разом із фанатами.

Наша гра була екстраординарною, але інші можуть побачити це інакше, але коли наш воротар робить два сейви за 120 хвилин проти команди АПЛ із таким високим атакуючим потенціалом, це означає, що ми зробили щось хороше.

Хлопці заслужили потрапити у фінал і у нас залишилося три гри в Серії А. У нас була фантастична траєкторія виходу у фінал, але ми втратили очки у чемпіонаті, щоб досягти цього, але тепер ми у фіналі і хочемо перемогти.

Наш стиль пресингу пов'язаний із ризиком, але ми не здатні так грати протягом 90 хвилин. Ми сиділи глибше, трансформувалися в розстановку 5-3-1-1, тримали щільні лінії завдяки неймовірному зусиллям півзахисників. Без Мхітаряна тримати м'яч було непросто, але всі намагалися. Знову ж таки, це була сім'я, так я описую цю команду.

Абрахам чудовий гравець з потенціалом стати ще кращим. Я відмовляюсь його хвалити! Йому потрібно вперто працювати в кожній грі, а не тільки тоді, коли ми граємо з Лаціо або боремося за європейський фінал!", — наводить слова Моуріньо Football-Italia.

Раніше повідомлялося, що Моуріньо став першим тренером, який вийшов у фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.