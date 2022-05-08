Англия

Наставник Ліверпулю висловився щодо

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на власному полі зіграв внічию проти лондонського Тоттенгема (1:1).

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився щодо статистичних даних гри та стилю, в якому "шпори" провели цей матч.

"Тоттенгем — це команда топ рівня. Їх дуже хвалять, але те, як вони грали проти нас — мені таке не подобається. Вони мають багато класних футболістів, але півтори години сиділи в захисті.

Їх план працює у "великих" матчах, але зрештою вони п'яті. Дуже складно грати лише від оборони і досягати чогось. Вони володіли м'ячем лише 36% ігрового часу і змогли зіграти внічию. Але вони не знаходяться в зоні Ліги чемпіонів", — наводить слова німецького фахівця Sky Italia.

Відзначимо, що відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Тоттенгем є на нашому сайті.