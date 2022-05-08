Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 8 травня, відбудеться матч 36 туру англійської Прем'єр-ліги між Норвічем та Вест Гемом.

Головний тренер "молотобійців" Девід Моєс вирішив залишити українського вінгера Андрія Ярмоленка на лаві запасних.

Нинішнього сезону Ярмоленко провів 30 матчів, у яких забив три голи і віддав три асисти.

Після 35 турів Вест Гем набрав 52 очки і посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, а у Норвіча — 21 бал і останній 20 рядок.

Матч Норвіч – Вест Гем розпочнеться о 16:00 за київським часом.