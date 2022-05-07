Англия

Українець закликав урятувати людей у ​​Маріуполі.

Вінгер Вест Гема та збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до світової спільноти із закликом допомогти в евакуації людей із заводу Азовсталь у Маріуполі.

"З корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків Азовсталь, на якому знаходяться сотні цивільних та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами. На заводі закінчується їжа, нема чистої води та все менше вцілілих бомбосховищ. Щодня помирають цивільні і військові.

Українські військові готові здатись третій стороні та знаходитись в цій країні до завершення війни. Просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на Азовсталі: цивільних, військових, поранених, вбитих. Це зупинить кровопролиття, геноцид і смерть", – сказав Ярмоленко у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем знайшов заміну Ярмоленко у Лідсі.