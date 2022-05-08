Англия

Наставник Манчестер Сіті провів паралель між своїм клубом та римлянами.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував незадоволенність фанатів клубу щодо успіхів клубу в Лізі чемпіонів на тлі багатомільйонних трансферів.

Фахівець вважає, що вони не зможуть зрозуміти внутрішню кухню клубу.

"Я щасливий від того, що треную Манчестер Сіті. Завжди хочу перемагати і це всі знають. Впевнений, що в той день, коли ми виграємо Лігу чемпіонів, люди скажуть, що це через великі фінансові вливання, а не завдяки моїй роботі.

Це не питання грошей. Рома теж вкладає мільйони, але вони не грають у Лізі чемпіонів", — розповів Гвардіола для Metro.

Раніше Гвардіола прокоментував свої відносити із керівництвом Манчестер Сіті.