Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У поєдинку 36 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув важливу перемогу над Лестером і залишив зону вильоту (2:1).

Автором одного з голів у складі "ірисок" став український захисник Віталій Миколенко, для якого цей забитий м'яч став дебютним не лише в АПЛ, а й за Евертон загалом.

Огляд матчу:

Лестер — Евертон 1:2

Голи: Дака, 11 — Миколенко, 6, Холгейт, 30

Лестер: Шмейхель — Амарте, Фофана, Еванс, Кастань, Дьюсбері-Холл — Менді (Варді, 66), Тілеманс, Дака (Лукман, 80), Перес (Барнс, 46) — Іхеаначо.

Евертон: Пікфорд — Миколенко (Кенні, 66), Холгейт, Міна (Кін, 18) Коулмен, Івобі — Грей (Рондон, 74), Делф, Дукуре, Гордон — Рішарлісон.

Попередження: Менді.