Англия

На 66-й хвилині матчу АПЛ проти Лестера 22-річний українець попросив заміну.

У поєдинку 36 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон здобув важливу перемогу над Лестером і залишив зону вильоту (2:1).

Головний тренер "ірисок" Френк Лемпард висловився про стан українського захисника Віталія Миколенка, котрий став автором першого гола у ворота Лестера, але на 66-й хвилині був вимушено замінений на Джонджо Кенні.

"Ми сподіваємося, що у Миколенка просто судома. Було б добре, якщо це дійсно так", — цитує слова Лемпарда офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Лестер — Евертон ви можете на Football.ua.