Англия

Іспанський керманич прокоментував перемогу над Ньюкаслом.

Манчестер Сіті в рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги здобув упевнену перемогу над Ньюкаслом (5:0), завдяки чому став на крок ближчим до чемпіонського титулу.

Асист Зінченка — в огляді матчу Манчестер Сіті проти Ньюкасла

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після фінального свистка прокоментував чергову звитягу власної команди.

"Для Рубена Діаша, Кайла Вокера та Джона Стоунза сезон завершено через травми. Наступного разу ми побачимо їх на предсезонній підготовці. Зараз у нас залишилося 13,5 гравців, бо й Натан Аке наразі не в оптимальних кондиціях.

Зараз для нас дуже важливий Фернандіньо, бо, якщо б не було ще й його, то грали б зовсім молоді хлопці накшталт Ігана-Райлі чи Мбете. Я не бачу в цьому жодної проблеми, але складнощі через це можуть виникнути.

Люди більше хочуть, щоб Ліверпуль виграв чемпіонські перегони, аніж ми. Нічого дивного в цьому не бачу, адже, можливо, у них більша кількість уболівальників по всьому світу, аніж у нас. Вони на рівні з Манчестер Юнайтед за цим показником, бо з точки зору історії вони здобули значно більше нашого.

Але впродовж останніх 10-12 років Манчестер Сіті поступово прагне того ж самого. Звісно, певна категорія людей цього не бажає, але мені на них байдуже.

Ліверпуль утратив очки напередодні, а наш сьогоднішній результат робить матч у середу абсолютним фіналом для нас. Якщо ми зможемо перемогти, то, можливо, у грі проти Астон Вілли на власному полі будемо розділяти радість від великої перемоги разом із фанатами.

Сьогодні ж ми зіграли в ідеальний футбол, чи у вас є сумніви стосовно цього?",— запитав наостанок іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях проти Вулвергемптона.