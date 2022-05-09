Англия

Бельгійський хавбек вирішив залишити Лестер наприкінці цього сезону.

Центральний півзахисник Лестера Юрі Тілеманс, як і раніше, хоче змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, кілька місяців тому 25-річний бельгієць відхилив пропозицію "лисиць" про продовження контракту.

Тілеманс твердо вирішив залишити Лестер, і участь у Лізі чемпіонів буде визначальним фактором у виборі нового клубу.

За інформацією джерела, з січня цього року Арсенал обговорює потенційне підписання Тілеманса. На даний момент "каноніри" йдуть на четвертому місці АПЛ, що дозволяє виступати у ЛЧ наступного сезону.

Раніше повідомлялося, що Лестер готовий розлучитися з Тілемансом за 25 мільйонів фунтів.