Бельгійський хавбек вирішив залишити Лестер наприкінці цього сезону.
Юрі Тілеманс, Getty Images
09 травня 2022, 12:32
Центральний півзахисник Лестера Юрі Тілеманс, як і раніше, хоче змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, кілька місяців тому 25-річний бельгієць відхилив пропозицію "лисиць" про продовження контракту.
Тілеманс твердо вирішив залишити Лестер, і участь у Лізі чемпіонів буде визначальним фактором у виборі нового клубу.
За інформацією джерела, з січня цього року Арсенал обговорює потенційне підписання Тілеманса. На даний момент "каноніри" йдуть на четвертому місці АПЛ, що дозволяє виступати у ЛЧ наступного сезону.
Раніше повідомлялося, що Лестер готовий розлучитися з Тілемансом за 25 мільйонів фунтів.