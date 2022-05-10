Англия

29-річний півзахисник не входить до планів головного тренера Барселони.

Півзахисник Барселони Філіппе Коутіньо хоче продовжити виступати у складі Астон Вілли, де він зараз перебуває на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 29-річний бразилець уже погодив особистий контракт із кубом АПЛ і тепер керівництву "левів" треба обговорити суму викупу футболіста з Барселоною.

Також наголошується, що Феліппе не входить до планів головного тренера "блаугранас" Хаві.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова відпустити Коутіньйо за 15-20 мільйонів євро.

Цього сезону Коутіньо провів 15 матчів у складі Астон Вілли, в яких забив чотири м'ячі і віддав три асисти.