29-річний півзахисник не входить до планів головного тренера Барселони.
Філіппе Коутіньо, Getty Images
10 травня 2022, 09:40
Півзахисник Барселони Філіппе Коутіньо хоче продовжити виступати у складі Астон Вілли, де він зараз перебуває на правах оренди. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 29-річний бразилець уже погодив особистий контракт із кубом АПЛ і тепер керівництву "левів" треба обговорити суму викупу футболіста з Барселоною.
Також наголошується, що Феліппе не входить до планів головного тренера "блаугранас" Хаві.
Раніше повідомлялося, що Барселона готова відпустити Коутіньйо за 15-20 мільйонів євро.
Цього сезону Коутіньо провів 15 матчів у складі Астон Вілли, в яких забив чотири м'ячі і віддав три асисти.