Испания

Бразильський півзахисник може перейти до Астон Вілли на постійній основі.

Барселона розглядає варіант із продажем Філіппе Коутіньо в Астон Віллу, за яку він виступає на правах орендної угоди.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" готові продати бразильського півзахисника за 15-20 мільйонів євро.

Цього сезону 29-річний гравець провів 31 поєдинок у складі "левів", відзначившись шістьма голами і трьома асистами.

Нагадаємо, що Астон Вілла працює над викупом Коутіньо в Барселони.