Англия

Угода близька до завершення, залишилися формальності.

Астон Вілла вирішила викупити Феліппе Коутіньо, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за свого футболіста Барселона отримає близько 20 мільйонів євро.

Останні деталі обговорюються між керівництвами "вілан" та "блаугранас". Зокрема, йдеться про те, яким чином виплачуватимуть ті самі 20 мільйонів.

У поточному сезоні Коутіньо провів 15 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 3 результативні передачі.