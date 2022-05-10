Лондонці готові викласти за футболіста серйозну суму.
аарон хікі, getty images
10 травня 2022, 17:10
Лондонський Арсенал шукає опцію для заміни Нуну Тавареша, який не виправдовує очікувань тренерського штабу та може відправитись в оренду.
Технічний директор "канонірів" Еду Гаспар разом із Мікелем Артетою звернув свою увагу на захисника Болоньї Аарона Хікі.
Лондонці готові викласти за шотландця 20 млн євро, повідомляє Corriere do Bologna. Вже в найближчі дні сторони розпочнуть переговори щодо трансферу.
Відзначимо, що захисник Арсеналу Такехіро Томіясу перебрався до команди з Північного Лондону саме зі стану "россоблу".
В поточному сезоні Хікі провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.