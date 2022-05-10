Англия

Лондонці готові викласти за футболіста серйозну суму.

Лондонський Арсенал шукає опцію для заміни Нуну Тавареша, який не виправдовує очікувань тренерського штабу та може відправитись в оренду.

Технічний директор "канонірів" Еду Гаспар разом із Мікелем Артетою звернув свою увагу на захисника Болоньї Аарона Хікі.

Лондонці готові викласти за шотландця 20 млн євро, повідомляє Corriere do Bologna. Вже в найближчі дні сторони розпочнуть переговори щодо трансферу.

Відзначимо, що захисник Арсеналу Такехіро Томіясу перебрався до команди з Північного Лондону саме зі стану "россоблу".

В поточному сезоні Хікі провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.