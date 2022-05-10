Англия

Наставник Тоттенгему висловився щодо нещодавної зустрічі із Ліверпулем.

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на власному полі зіграв внічию проти лондонського Тоттенгема (1:1).

Розчарований Юрген Клопп розкритикував гру Тоттенгему, але це не засмутило тренера "шпор". Навпаки, Антоніо Конте висловив розуміння цього.

"Мої гравці були не менш розчаровані результатом матчу — ми відчували, що можемо перемогти. У нас із Ліверпулем однакова кількість ударів в бік воріт, але Тоттенгем був гострішим. Гадаю, Юрген це розуміє.

Клопп дуже розумний хлопець, я йому симпатизую. Звісно, він був розчарований, адже команда бореться за титул. Не завжди можеш зберігати холодну голову в боротьбі — це очевидно", — наводить слова фахівця The Athletic.

Наступний матч Ліверпуль проведе проти Астон Вілли, в той час як прямий суперник "червоних" за звання чемпіона Манчестер Сіті зіграє проти Вулвергемптону.

Що стосується Тоттенгему, то на лондонців очікує дербі проти Арсеналу.