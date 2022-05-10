Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Ліверпуль.

У перенесенному гостьовому матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль буде протистояти бірмінгемській Астон Віллі.

Стівен Джеррард, на тлі перемоги над Бернлі (3:1), вирішив використати з перших хвилин Накамбу в трійці центральних півзахисників, тоді як Коутіньо відправився на позицію під парою нападників.

Юрген Клопп, після нічиєї проти лондонського Тоттенгема (1:1), залучив до стартового складу Матіпа та Цимікаса до лінії захисту, Кейта та Джонс відправилися до центру поля, а Жота очолить атаку.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Накамба, Дуглас Луїс — Коутіньо — Інгз, Воткінс.

Запасні: Ольсен, Чеймберс, Янг, Сансон, Буендія, Крісенсе, Айроегбунам, Чуквуемека, Траоре.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас — Кейта, Фабіньо, Джонс — Діас, Жота, Мане.

Запасні: Келлехер, Конате, Гомес, Тіаго, Мілнер, Гендерсон, Фірміно, Салах, Орігі.



Гра Астон Вілла — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.