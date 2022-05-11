Англия

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Астон Віллою.

Напередодні Ліверпуль у перенесеному матчі 33-го англійської Прем’єр-ліги здобув гостьову перемогу над бірмінгемською Астон Віллою (2:1), хоча пропустив уже на перших хвилинах.

Астон Вілла — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Конкуренція з Сіті для мене абсолютно не є проблемою. Хлопцям я також запропонував дотримуватися цього мислення. Перегони скажені, а ми досі беремо в них участь. Зараз ми просто знаємо, що маємо виграти в кожному матчі.

Зараз нам потрібно відновитися, а потім зіграти у фіналі Кубка Англії в суботу, тому що у нас немає права на помилку в ситуації, у якій ми боремося за всі трофеї.

Сьогодні Дані Інгз, напевно, буде ще довго прокручувати в голові свої моменти біля наших воріт. У свою чергу, ми також можемо бути незадоволеними тим, що не забили більше голів. Повинні щось із цим зробити.

Великим плюсом для Ліверпуля є те, що ми зберігали хоробрість до останнього. Досі змагаємося проти, мабуть, найкращою командою світу, тому інколи доводиться страждати.

Чув, що Сіті придбали Голанда незадовго до нашої гри. Що ж, він зробить їх набагато сильнішими. Але Сіті ніколи не був, та й не буде, командою лише одного гравця. Думаю, що Ерлінг заб’є багато голів. Дуже багато. Він справжній звір, коли знаходиться в формі. Це дійсно якісне придбання", — заявив німецький фахівець.

Матч за Кубок Англії проти лондонського Челсі на Вемблі Ліверпуль зіграє 14 травня.