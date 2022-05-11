Англия

Стали відомі стартові склади команди на матч АПЛ.

Сьогодні, 11 травня, відбудеться матч 33 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Вулвергемптон на своєму полі прийме Манчестер Сіті.

Тренерський штаб "городян" на чолі з Хосепом Гвардіолою вже визначився зі стартовим складом своєї команди, і він вирішив випустити на поле з перших хвилин українського універсала Олександра Зінченка.

Для 25-річного українця цей матч стане 13 у нинішньому сезоні АПЛ. На його рахунку три результативні передачі.

Після 35 турів Манчестер Сіті набрав 86 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи стільки ж очок, як і Ліверпуль, але "городяни" мають гру в запасі. У Вулвергемптона — 50 очок і восьмий рядок.

Нагадаємо, матч Вулвергемптон — Манчестер Сіті розпочнеться о 22:15 за київським часом.