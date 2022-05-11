39-річний валлійський спеціаліст зараз тренує Форест Грін Роверс.
Роб Едвардс, ФК Вотфорд
11 травня 2022, 22:31
Вотфорд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера наступного сезону, яким стане Роб Едвардс.
На своїй новій посаді 39-річний валієць замінить нинішнього наставника команди Роя Ходжсона.
Ходжсон очолив команду в січні цього року і став третім тренером "шершнів" у ході нинішнього сезону.
В даний час Вотфорд займає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці АПЛ і "шершні" вже не мають шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Едвардс у поточній кампанії очолював Форест Грін Роверс, разом із яким виграв Другу лігу Англії (четвертий за силою дивізіон).