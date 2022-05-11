Англия

39-річний валлійський спеціаліст зараз тренує Форест Грін Роверс.

Вотфорд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера наступного сезону, яким стане Роб Едвардс.

На своїй новій посаді 39-річний валієць замінить нинішнього наставника команди Роя Ходжсона.

Ходжсон очолив команду в січні цього року і став третім тренером "шершнів" у ході нинішнього сезону.

В даний час Вотфорд займає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці АПЛ і "шершні" вже не мають шансів зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Едвардс у поточній кампанії очолював Форест Грін Роверс, разом із яким виграв Другу лігу Англії (четвертий за силою дивізіон).