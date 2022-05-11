Англия

Стали відомі стартові склади команди на матч АПЛ.

Сьогодні, 11 травня, відбудеться матч 30 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Вотфорд зіграє проти Евертона.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Френком Лампардом уже визначився зі стартовим складом "ірисок", і він вирішив випустити на поле з перших хвилин українського захисника Віталія Миколенка.

Для 22-річного українця цей матч стане 11 в АПЛ. На його рахунку один забитий м'яч.

Після 34 турів Евертон набрав 35 очок і займає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ, а Уотфорд — 22 бали і 19 рядок.

Нагадаємо, матч Вотфорд — Евертон розпочнеться о 21:45 за київським часом.